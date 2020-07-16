新冠疫情(7月16日)：全球感染1379万，加拿大 10. 9 万

截至到 7 月 16 日，北美东部标准时间 12:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|3149
|189
|阿尔伯塔省
|8994
|163
|萨斯喀彻温省
|881
|15
|曼尼托巴省
|330
|7
|安大略省
|37163
|2770
|魁北克省
|57001
|5646
|纽芬兰与拉布拉多
|262
|3
|新不伦瑞克省
|168
|2
|新斯科舍省
|1067
|63
|爱德华王子岛
|36
|0
|育空地区
|11
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|2
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|109 082
|8858
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染 1379 万，加拿大 10. 9 万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到 12点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超 1379 万，与一天前相比增加 0. 8%；
- 死亡人数超 58. 8 万 ，日增 0. 3 %；
- 痊愈人数超过 799 万，日增 2%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 109 082 例，新增 253 例，日增率 0.2%；
- 死亡人数 8858人, 新增 10 例，日增率 0.1% ；
- 痊愈人数 72 626人，新增 141 例，日增率 0.2%。
（Radio-Canada）
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