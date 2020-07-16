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新冠疫情(7月16日)：全球感染1379万，加拿大 10. 9 万

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月16日（星期四）12:50

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截至到  7  月  16  日，北美东部标准时间 12:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 3149 189
阿尔伯塔省 8994 163
萨斯喀彻温省 881 15
曼尼托巴省 330 7
安大略省 37163 2770
魁北克省 57001 5646
纽芬兰与拉布拉多 262 3
新不伦瑞克省 168 2
新斯科舍省 1067 63
爱德华王子岛 36 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 2 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 109 082 8858

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 1379 万，加拿大 10. 9

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根据 Radio Canada   的数据，截止到 12点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超  1379 万，与一天前相比增加 0. 8%；
  • 死亡人数超  58. 8 万 ，日增  0. 3 %；
  • 痊愈人数超过  799  万，日增  2%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  109 082 例，新增 253  例，日增率  0.2%；
  • 死亡人数   8858人,  新增 10  例，日增率  0.1% ；
  • 痊愈人数  72 626人，新增  141  例，日增率  0.2%。

（Radio-Canada）

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