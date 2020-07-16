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疫情导致邮轮业停滞，BC省沿海水污染大大减轻

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月16日（星期四）16:49

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一份最新报告显示，COVID-19 疫情导致邮轮业处于停顿状态，加拿大西部沿海的水污染因此大大减轻。

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总部设在温哥华市的环境保护组织 Stand.earth 说，新的研究发现，大量的邮轮每年在 BC 省沿海倾倒超过 320 亿公升的污水，疫情后邮轮业的停滞，已经在使 BC 省沿岸大大受益。

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邮轮废水中还有大量污染物

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Stand.earth 表示，这些污水相当于13,000 个奥林匹克规格游泳池所含的水量，邮轮上产生的污水来自乘客的生活用水、餐饮、床上用具和服装的洗涤、邮轮的清洁等等，游轮排入海洋的废水中含有各种污染物，包括粪便大肠菌、氨和重金属，对水生物和生态系统非常有害。

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在 COVID-19 爆发后，加拿大交通部长马克·加诺（Marc Garneau）于 5 月份针对邮轮业发布了一项禁令，禁止所有过夜住宿的游轮，以及载人超过 100 人的邮轮在加拿大的海域航行，这一禁令将一直维持到今年的 10 月 31 日。

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疫情后，加拿大政府在 10月31日之前禁止邮轮通过加拿大海域（Costa Crociere/Associated Press)

Stand.earth 组织的 Anna Barford 认为，在疫情之前，邮轮业蓬勃发展，如果加拿大政府不进行干预，疫情后这些污染问题将继续恶化。

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她说，如果政府要真正致力于减少污染，加拿大交通部则必须立即采取行动，制定更严格的规定，禁止邮轮向我们的沿海海岸每年倾倒数十亿升的污水。

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Anna Barford 还呼吁邮轮公司为自己的船舶配备更好的水处理设备，并要求政府针对邮轮公司制定污水处理标准。

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（Radio-Canada）

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