加拿大总理特鲁多(CP/Adrian Wyld)

经济“安全启动”：加拿大联邦政府向各省拨款190亿加元

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月16日（星期四）18:02

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多星期四（7月16日）表示，联邦政府将向各省和北方三地区拨款190亿加元，让加拿大经济“安全启动”，同时为可能到来的第二波疫情做准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据联邦和省达成的协议，这笔拨款将用于加强新冠病毒检测和追踪，为一线人员和企业购买个人防护用品，资助市政，改善托幼服务等七个方面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前联邦政府和各省进行了数星期的谈判。联邦要求拨款用于指定领域，各省希望少些限制。特鲁多说，各省最后接受了专款专用的拨款条件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各省获得的资金数额因人口而异。安大略省将获得70亿加元，BC省将获得20亿加元。新斯科舍省将获得2.5亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府原计划向各省拨款140亿。但各省政府纷纷叫苦，称这个数额远远不够。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News， David Cochrane，Ryan Patrick Jones)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：政治经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Ottawa s'entend avec les provinces sur un plan de relance de près de 20 G$UNIS : Freeland s'excuse, Morneau visé par une enquêteLe gouverneur de la Georgie poursuit la mairesse d'Atlanta, qui a imposé le masqueQuébec ordonne une enquête externe sur le Musée des beaux-arts de MontréalUn juge fédéral demande un examen externe complet du SCRSVaccins et COVID-19 : le Canada visé par des cyberattaques russesCOVID-19 : Un tribunal déterminera si l'Ontario porte atteinte aux citoyens infectésMartin Carpentier pourrait être en vie : il aurait « transité dans une roulotte »La Floride enregistre un record quotidien de victimes du coronavirusSituation dans les bars : Québec s'en remet à la santé publique
WE Charity contract could have been worth up to $43.53 million, says ChaggerCanadian military says new hateful conduct policy will help weed out extremists in the ranksOntario says Jays cleared to play at home, but final decision lies with fedsCanada's higher COVID-19 death rate tied to better chronic disease controlCirque du Soleil agrees to 'stalking horse' takeover bid from lenders worth $375MSidelined: Even a top job like league commissioner offers no immunity from racismJune was the worst month for overdose deaths in B.C. historyPolice say Quebec man wanted in connection with death of his two daughters is possibly still on the moveQuebec's health minister may close bars if there's proof they're behind rise in COVID-19 casesLegal groups launch court application over sharing of COVID-19 test data with police