经济“安全启动”：加拿大联邦政府向各省拨款190亿加元

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加拿大总理特鲁多星期四（7月16日）表示，联邦政府将向各省和北方三地区拨款190亿加元，让加拿大经济“安全启动”，同时为可能到来的第二波疫情做准备。

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根据联邦和省达成的协议，这笔拨款将用于加强新冠病毒检测和追踪，为一线人员和企业购买个人防护用品，资助市政，改善托幼服务等七个方面。

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此前联邦政府和各省进行了数星期的谈判。联邦要求拨款用于指定领域，各省希望少些限制。特鲁多说，各省最后接受了专款专用的拨款条件。

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各省获得的资金数额因人口而异。安大略省将获得70亿加元，BC省将获得20亿加元。新斯科舍省将获得2.5亿加元。

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联邦政府原计划向各省拨款140亿。但各省政府纷纷叫苦，称这个数额远远不够。

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（RCI with CBC News， David Cochrane，Ryan Patrick Jones)

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