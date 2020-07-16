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2020年7月16日，星期四，荷兰莱顿的博埃夫国立博物馆，荷兰国王威廉-亚历山大参观名为“传染病！”的展览。博物馆终于在周四开放了一个关于传染病的展览，这是由目前席卷全球的疾病COVID-19引起的长期延误。(AP Photo/Peter Dejong, Pool)

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