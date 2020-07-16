Dutch King Willem-Alexander tours the "Contagious!" exhibit at Rijksmuseum Boerhave in Leiden, Netherlands, Thursday, July 16, 2020. The museum finally opened an exhibition Thursday on contagious diseases through the ages after a long delay caused by the disease currently sweeping the world, COVID-19. (AP Photo/Peter Dejong, Pool)

荷兰莱顿的博埃夫国立博物馆，荷兰国王威廉-亚历山大参观名为“传染病！”的展览

作者 Radio Canada International |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月16日（星期四）11:57

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年7月16日，星期四，荷兰莱顿的博埃夫国立博物馆，荷兰国王威廉-亚历山大参观名为“传染病！”的展览。博物馆终于在周四开放了一个关于传染病的展览，这是由目前席卷全球的疾病COVID-19引起的长期延误。(AP Photo/Peter Dejong, Pool)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Un juge fédéral demande un examen externe complet du SCRSL'Ontario prolonge les décrets d'urgence jusqu'au 29 juilletUNIS : le commissaire à l’éthique ouvre une enquête sur Bill MorneauCOVID-19 : 142 nouveaux cas et 9 décès supplémentaires au QuébecMartin Carpentier pourrait être en vie : il aurait « transité dans une roulotte »Toujours pas de date pour le lancement de l'application de traçage d'OttawaVaccins et COVID-19 : le Canada visé par des cyberattaques russesRecruter plus de policiers autochtones : « un combat perpétuel »La pandémie souligne le manque de toilettes publiques, selon une auteureLes dommages collatéraux d’un reconfinement aux États-Unis
Prime minister updates Canadians about restarting economyCanada's higher COVID-19 death rate tied to better chronic disease controlSome good news from across the country on ThursdayU.S. jobless claim numbers fall to pandemic-era low, but still 1.3M new applicants last weekEthics commissioner launches investigation into Morneau's involvement in WE Charity contractJudge calls for review after CSIS fails to flag info likely obtained illegallyPolice say Quebec man wanted in connection with death of his two daughters is possibly still on the moveNick Cannon apologizes to Jewish community for 'hurtful and divisive' wordsWhy hundreds of Quebecers are turning to social media to make sexual misconduct accusationsRussia targeted COVID-19 vaccine research in Canada, U.S. and U.K., say intelligence agencies