香港局势和新冠疫情让加拿大宝石公司面临破产

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加拿大阿尔伯塔省宝石公司Korite International由于COVID-19病毒肺炎疫情和香港局势的动荡而面临破产境地，已经在6月30日向法庭申请了破产保护。

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加拿大阿尔伯塔省拥有几乎是世界独有的虹彩宝石矿产资源，而Korite International公司生产的虹彩宝石占了世界虹彩宝石供应的90%。

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在2015年，加拿大卡尔加里的一些投资者买下了Korite公司，不但扩大了生产规模、而且与亚洲珠宝商合作开发虹彩宝石的国际市场。

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讲究风水的中国文化让加拿大虹彩宝石在香港和中国找到了可观的市场，很快让Korite International公司的虹彩宝石产品供不应求。

但香港民主运动在2019年不断的示威游行、警方与示威者的暴力冲突让香港局势走向动荡，再加上今年COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥，这让加拿大彩虹宝石的主要市场香港突然垮掉，让Korite International公司难以承受1640万加元的债务负担。

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在破产保护的情况下，加拿大Korite International公司的出路或者是有投资者注资、或者是出售公司的资产还债。

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Korite International公司旗下的雇员已经从高峰时期的280人减到现在的43人，其中还有31人由于新冠病毒肺炎疫情而处于暂时解雇的状态。

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RCI with Kyle Bakx • CBC News

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