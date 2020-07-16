魁北克省允许最多25%的员工返回办公大楼内工作

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疫情后很多人在家工作，这种远程办公模式很可能将继续下去，因为魁北克省宣布，从7月18日起，允许私营公司的雇主让雇员返回办公室，但每个公司的雇员返回率最多不能超过原来的25％。

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继续鼓励有条件的人远程办公

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魁北克省劳工部长让·布勒（Jean Boulet）周三（7月15日）表示：

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对于有条件远程办公的人，魁北克省继续鼓励他们远程办公。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布勒说，返回办公室的雇员，雇主应主要考虑那些必须提供直接客户服务的雇员，以及那些不具备远程办公条件的雇员。

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他接着说，过一段时间，等情况进一步恢复正常时，我们将对远程办公的情况进行 “总结”。

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魁北克省劳工部长让·布勒同时表示，有员工返回办公室的公司，必须执行卫生措施，包括遵守人与人之间两米间距的规定，这是为了保护员工的健康，也是为了保护他们在办公场所外会接触到的人。

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市中心商家高兴

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市中心是办公楼云集之地，许多商家依靠办公楼里的人流来维持生计，雇员们远程办公对市中心的商业活动造成了很大冲击。

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对于将有 25% 的人返回市中心，大蒙特利尔商会 （Chambre de commerce du Montréal métropolitain）的 CEO米歇尔·勒布朗（Michel Leblanc）表示高兴，他说，这正是我们所希望的，几个星期以来，我们对公司企业的雇主进行了调查，25％ 已经是很大的比例，现在没有公司说希望有超过25％的人重返办公楼。

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勒布朗还说，实际上现在已经有大约 5％的员工返回了蒙特利尔市中心商业大楼内的办公场所。

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（Radio-Canada）

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