魁省要求最近去了酒吧的人都去测试新冠，测试点人们排队等5个小时

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最近两天，蒙特利尔市的一些测试点外排起了长队，这是因为魁北克省的卫生官员要求在 7 月 1 日以后去过酒吧的人都去接受新冠病毒测试。

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45 个病例与酒吧有关

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加拿大广播公司报道说，截止到到周四（7月16日），蒙特利尔公共卫生局确认，已经发现 45 个病例与酒吧有关，蒙特利尔有 14 个酒吧出现了 1 个或多个病例，其中一个酒吧出现多达 11 个病例。

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看来，在一个封闭的空间里，多人一起呆上数小时，的确会大大增加感染的风险。

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魁省政府星期三（7月15日）已经宣布，将对有关情况进行调查。

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排队 4-5 个小时

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蒙特利尔的老医院 Hôtel-Dieu一直是 COVID-19 的一大测试站点，星期三，医院外等候测试的人排成长长的队伍，最长的时候要等候近 5 个小时。

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对于这种情况，蒙特利尔市市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）说，这么多的蒙特利尔人响应政府呼吁，自觉来检测，我感到高兴，但是，人们却要排队等上四五个小时 … 省政府在发出呼吁前， 应该确保有足够的资源来迅速做出响应。

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魁省说缺人手

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魁省高级公共卫生顾问理查德·马塞（Richard Massé）医生在新闻发布会上说：

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调动人力资源需要花费一些时间，实际上，这不是缺测试设备的问题，而是因为测试的人突然大增，需要调配更多的护士和护工来进行测试。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，正在寻找方法，把 Hôtel-Dieu 医院的测试速度提高到每小时测试 200 人。

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蒙特利尔市曾经在 5 月提供了公共汽车作为移动测试点，但在感染人数减少后，这些移动测试点被关闭，现在有可能会重新启用，但同样，也是需要配备相应的医护人员。

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（CBC）

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