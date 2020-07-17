一天确诊超7万！美国COVID-19病毒疫情惊人

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根据路透社的统计，星期四美国COVID-19病毒一天确诊人数达到7万零2百72人，超过了一天7万人的心里大关。这已经是美国七月份以来第七次打破COVID-19病毒一天确诊记录。

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而且美国五十个州中有三十个创了一天新冠病毒确诊人数的最高记录。

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美国死于COVID-19病毒肺炎的人数也达到一个月以来的高峰。美国各州现在新冠病毒肺炎死亡数字最高的是亚利桑那、加利福尼亚、佛罗里达和德克萨斯这几个州。到目前为止，美国死于新冠病毒肺炎的人数已经超过13万8千人。

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美国白宫COVID-19病毒肺炎疫情医疗专家Anthony Fauci认为，如果美国人还不团结一致共同抗疫，则每天染役的数字很快会达到一天十万人的水平。

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美国是目前世界上COVID-19病毒感染人数最高的国家，跟在后面的是巴西和印度。

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到目前为止世界COVID-19病毒确诊人数超过1375万人，死于新冠病毒肺炎的人数则超过58万8千人。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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