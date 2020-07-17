加拿大政府把企业紧急工资补贴延长到 12月19日

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加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）星期五（7月17日）宣布，加拿大政府将把疫情间针对公司企业发放的紧急工资补贴 （Canada Emergency Wage Subsidy ，CEWS) 延长至今年的 12 月 19 日。

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对企业的紧急工资补贴是联邦政府希望推动经济复苏的一个核心项目，政府希望以此来帮助企业给雇员发工资，使更多的加拿大人重返工作岗位。

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申请该补贴的门槛原来是收入因疫情减少了 30％ 的企业才有资格申请，商界一直在对政府施加压力，呼吁降低门槛，使更多的公司可以获得这一补贴。

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联邦政府降低申请门槛

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星期五下午，财长比尔·莫诺在多伦多表示，自由党政府将放宽领取紧急工资补贴的资格规定，并将修改企业可以领到的补贴金额。

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他说，将改变有关规定，政府支付的补贴金额将与公司企业收入的下降成比例。

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联邦政府的最新数据显示，工资补贴项目已经开支了近 204 亿加元，至今为止帮助了大约 262,000 家企业。

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联邦政府把该项目的预算从原来的 450 亿增加到 823 亿加元，这意味着今后几个月更多的企业将会受益。

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申请加拿大紧急工资补贴（CEWS）：

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https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-wage-subsidy/cews-how-apply.html

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（Radio-Canada）

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