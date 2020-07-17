加拿大最高法院拒绝重审斯里兰卡难民杀人案

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加拿大最高法院全体一致做出裁决，维持魁北克高等法院关于斯里兰卡难民Sivaloganathan Thanabalasingham杀人案由于严重超过时效限制而无效的判决。

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Sivaloganathan Thanabalasingham由于被控杀害妻子在2012年被警方逮捕，其原定的开庭日期是2017年4月10日。

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加拿大最高法院在2016年做出了被称为乔丹案的裁决，规定除非有极特殊的理由，否则联邦刑事案起诉后超过30个月还未开庭审理即宣告作废、省级法院刑事案起诉超过18个月还未审理即宣告作废。

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2017年魁北克省高等法院法官根据最高法院的乔丹案裁决做出决定，对斯里兰卡难民Sivaloganathan Thanabalasingham的杀人案起诉由于超过时效期限而作废。

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在魁北克省高等法院的上述裁决发布三天后，加拿大移民部根据有关移民法规发出将已经获得加拿大移民身份的Sivaloganathan Thanabalasingham遣送回原籍国的遣返令，并在2017年7月5日将其遣返回斯里兰卡。

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虽然Sivaloganathan Thanabalasingham已经不在加拿大境内，但检察院坚持要求开庭审理其杀人罪指控，并把官司打到加拿大最高法院。

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加拿大最高法院7月17日的判决是终审裁决。

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