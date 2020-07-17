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2020年7月16日，星期四，加拿大阿尔伯塔省的油菜地附近的采油机。短短几十年间，油菜已经成为世界上最重要的油料作物之一，也是加拿大农民最赚钱的商品。THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

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