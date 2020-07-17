在特鲁多之后财长莫尔诺也遭道德专员调查

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加拿大联邦道德专员公署将对特鲁多政府财政部长莫尔诺在慈善组织WE获得联邦政府巨额合同事件上涉嫌违规的问题进行调查。

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这一调查是应加拿大联邦议会反对党的要求而进行的。

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加拿大联邦道德专员Mario Dion证实，他将对财政部长莫尔诺在联邦政府内阁讨论把大笔合同交给慈善组织WE时没有退出会场的问题进行调查。

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在媒体报道了特鲁多政府财政部长莫尔诺的女儿格蕾丝是慈善组织WE的雇员，他的另一个女儿克莱尔曾经在WE做过义工、并为WE做过巡回讲演的消息后，加拿大联邦议会反对党指责莫尔诺不但公私不分、而且在把联邦政府大笔资金交给慈善组织WE支配的问题上涉嫌利益冲突，违反了政府公职人员必须遵守的道德准则。

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加拿大联邦道德专员Mario Dion已经开始调查自由党政府总理特鲁多是否违反了利益冲突原则，在自己母亲、妻子和弟弟都为慈善组织WE工作、并拿过报酬的情况下，不经过正常的竞标程序、把9亿加元的大笔资金交给慈善组织WE支配。

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虽然特鲁多和莫尔诺都为自己在内阁讨论是否把大笔资金交给慈善组织WE支配的问题时没有选择退场而进行了道歉，但特鲁多政府坚称把巨额合同交给WE是根据联邦政府职业官员的建议做出的。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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