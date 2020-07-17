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2020年7月15日，星期三，巴西圣保罗的维拉福尔摩沙公墓，身穿防护服的墓地工人埋葬了一名COVID-19死者。巴西的COVID-19病例接近200万，7万5千人死亡。(AP Photo/Andre Penner)

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