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2020年7月17日，星期五，德国柏林，捷克选手佩特拉·科维托娃在网球锦标赛中发球。由于新冠病毒的爆发，部分比赛在坦普尔霍夫机场的一个停机坪内进行。(AP Photo/Markus Schreiber)

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