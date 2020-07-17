民意调查：大多数加拿大人仍对病毒很担心，并支持戴口罩

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最新的民意调查显示，尽管加拿大的疫情在明显减轻，但大多数加拿大人仍然对感染病毒感到非常担心，希望一切谨慎从事。

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调查发现，大多数加拿大人担心自己会被感染，支持采取强制性口罩法规，而且支持在病例激增的情况下再次停摆，并主张这个秋季学期让孩子们在学校和家里 “混合” 学习。

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近 60%的人害怕被感染

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民意调查公司 – 莱格（Léger）为加拿大研究协会（Association for Canadian Studies）进行了一项调查，安格斯·里德研究所 （Angus Reid Institute）也进行了一项相关调查。

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两个调查都发现，目前有 59％ 的加拿大人表示，担心害怕自己感染 COVID-19，这是自 4 月份以来的最高水平，而 4 月份是加拿大的新冠疫情高峰期。

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支持强制戴口罩

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调查还发现，尽管媒体有很多报道说加拿大人不愿意戴口罩，但实际情况并非如此。

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莱格公司的调查发现，三分之二的加拿大人认为，政府应该在所有的室内公共场所实行强制戴口罩的措施。

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目前渥太华和多伦多等城市已经实施了此类口罩规定，魁北克省将从本周六（7月18日）开始，要求人们在室内公共场所必须戴口罩。

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加拿大继续解封

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在美国，新冠病毒仍在肆虐，但在加拿大，尽管最近几天部分地区有新增病例的增加，但总体来讲病例已大大减少，各级政府一直在放宽限制。

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在安大略省，星期五（7月17日），全省大部分地区进入了解封第 3 阶段，这意味着大多数商家企业可以在保持卫生措施的情况下重新营业。

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不过，各大城市的一些公园和沙滩出现的拥挤现象，让许多人感到震惊，魁北克省酒吧出现的相关病例，导致魁省宣布把酒吧关门的时间提前到午夜，而且禁止人们在酒吧跳舞。

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（CBC）

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