加美之间：疫情下的边境婚礼

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对于阿尔伯塔省的卡蒂.詹森和她的家人来说，新冠疫情的影响甚至超过了世界大战。毕竟即便在那时，教堂和加美边境也不曾关闭。卡蒂和男友杰克逊.詹森今年三月份向亲友宣布他们将在六月份结婚。她那住在美国蒙大拿州的父母高兴了没几天，疫情就开始蔓延了。加美边境关闭，各省纷纷推出限制人群聚集的规定。

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婚礼从六月推迟到七月，终于等到了阿尔伯塔省放松了室外聚会人数限制，边境却仍然关闭。但是这个星期，在加拿大边境服务署和边境两边的农场主的协助下，两个同姓詹森的家庭在阿尔伯塔省和蒙大拿州之间的一段加美边界线两侧聚集。在中部平原万里无垠的晴空下，几十名亲友踏着齐膝的野草为他们送上祝福。这也许是加拿大有史以来第一次两家人被铁丝网和栅栏隔开的婚礼。

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获得边境服务署特许

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卡蒂的职业就是婚礼策划师。她在接受CBC采访时说，父母本来已经对来参加婚礼不抱希望了。但是他们想到了这个边境婚礼的主意。一开始只是开玩笑，后来开始认真考虑，“我们真的这么结婚怎么样？”他们开始联系加美两国的边境管理人员，又去拜访边界两边的农场主。因为那是私人土地，踏足其上需要主人允许。

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婚礼这一天，卡蒂的父母开了四个小时车，从他们所居住的蒙大拿州卡斯佩尔市来到边界。同来的还有卡蒂的几个手足。这是自疫情开始以来她第一次和家人见面。

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仪式在阿尔伯塔省一侧举行，卡蒂的叔叔是主婚人。她父亲在铁丝网的另一侧牵着女儿的手，象征性地把她交给新郎。几名边境人员在不远处观看。卡蒂的母亲说：“他们告诉我，’你要是愿意的话，可以隔着栅栏拥抱你女儿和亲友。’ 我一下子就哭了。”

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她说，通常操办婚礼的主力是女方的家人，但是这一次情况特殊，女婿家包办了所有事，帮着女儿里外打点，选择她的礼服，准备了花篮和装饰，还清除了一片野草。”大家尽了最大的努力，这是一场非常美丽的婚礼。”

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卡蒂格外感谢边境服务署，“他们本来完全可以拒绝我们的。”

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期待可以不用隔着栅栏拥抱的那一天

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婚礼确实美而特别，足以让所有到场的人记住很多年。不过卡蒂最后还是伤心了。因为隔着铁丝网说再见并在父母的目送下渐行渐远，不舍的感觉更强烈。

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加美边境关闭刚刚又延续了一个月。不过，疫情总会过去。卡蒂的母亲说，她已经在数着日子盼望不用隔着栅栏和女儿拥抱的那一天。

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（CBC News, Dan McGarvey）

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