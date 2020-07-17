魁省省长：私人聚会是新增病例的主要源头

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魁北克省的新增病例在持续下滑后最近几天又出现反弹，星期五（7月17日）的单日新增病例为 141个，为 6 月 24 日以来最高的日增数。

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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特（FrançoisLegault）星期五表示：

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主要问题不在酒吧，而是私人聚会。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，他一直在关注局势的发展，省公共卫生官员在调查了新出现的病例后得出了上述结论。

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莱戈特表示，目前并不打算再次关闭酒吧。

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去过酒吧者排大队测试

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魁北克省在重开酒吧后，首先是南岸的一个酒吧出现了聚集性感染，之后蒙特利尔卫生局确认，目前已经有 45 个病例与酒吧有关，14 个酒吧出现了至少 1 起病例。

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这个星期，魁省政府呼吁所有在 7月1日以后去过酒吧的人进行新冠测试。

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星期四，魁省的卫生部长克里斯蒂安·杜贝（Christian Dubé）说，如果有明确的证据表明，新增多的 COVID-19 病例主要与重新开放酒吧有关，那他则愿意再度关闭酒吧。

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私人聚会不得超过 10 人

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但省长弗朗索瓦·莱戈特现在表示，实际情况并非如此，私人聚会是最近新增病例的主要感染源，他还要求魁北克人在魁省两周的建筑假期间千万别多人聚会。

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他说：

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大家一起开派对当然有意思，但现在不是时候，你必须非常非常谨慎。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据魁省政府的规定，无论在室内还是室外，任何地方一次最多只能有 10 个人聚在一起。

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（Radio-Canada）

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