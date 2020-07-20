不要求特鲁多辞职就是与腐败同流合污：加拿大保守党领袖希尔向自由党议员喊话

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）星期一（7月20日）号召自由党议员站出来向他们的党领袖特鲁多施加压力，要求他辞去总理职务。希尔说，每一个自由党议员都必须做出选择：如果他们不要求特鲁多辞职，就等于是告诉加拿大人他们完全不介意他的“腐败行为”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔说，自由党议员应该要求特鲁多解释为什么会把管理学生义工补贴项目的大笔合同交给一个曾付给他的家人薪酬的慈善组织。他认为，自由党如果知道特鲁多的母亲和弟弟曾为WE Charity演讲并获得报酬，但仍然把合同交给该组织，那就是腐败，如果不知道，那就是无能，二者必居其一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多上星期已作出道歉，说自己本应回避讨论此事的内阁会议。财长莫诺（Bill Morneau）也表示自己参加相关内阁会议是一个错误，因为他有一个女儿是WE Charity的合同制员工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多没有参加星期一的众议院辩论。副总理弗里兰（Chrystia Freeland）说，这个慈善组织是由公务员推荐的。她承认政府对此事的处理有不妥之处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前议会道德规范专员正在就特鲁多是否违反加拿大利益冲突法进行调查。众议院的道德规范委员会也召开了会议，但是委员会的自由党成员用拖延时间的办法阻挠议事和投票。希尔说，他们将在下次大选时受到选民的惩罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News，John Paul Tasker）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada