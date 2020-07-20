加拿大冰川公园旅游车事故3死24伤

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加拿大阿尔伯塔省Jasper National Park自然保护公园内的哥伦比亚冰川游览区，星期六下午发生旅游车翻车事故，有3人死亡、24人受伤，其中14人伤势危急。

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该旅游车属于专门经营哥伦比亚冰川游的Pursuit旅游公司，由于旅游车使用巨型轮胎常被戏称为登月车。

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当时正与家人一起等待下一辆巨轮旅游车从冰川下山返回游客中心的游客Vanja Krtolica说，他听到身旁游客惊呼后转眼一看，见到另一辆正在下山的旅游车突然加速、撞到路边护堤后翻车、连续4、5个滚翻后才底部朝天停下来。

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在旅游车翻滚下坡的过程中有两、三个乘客被甩出。

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加拿大皇家骑警表示，调查工作还处于早期阶段，目前还无法确定该冰川旅游车翻车的原因。在警方与翻车事故的死伤者家属取得联系之前无法披露死伤者的姓名，也无法披露该旅游车上的乘客是否都是加拿大人。

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经营哥伦比亚冰川游的Pursuit公司证实该旅游车司机受伤，当时车上有27人。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情，刚刚恢复营业一个月的冰川旅游车虽然能载客56人，但为保持乘客之间的距离只准许不超过28名乘客登车。

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Pursuit公司表示，其使用的冰川旅游车是专门为上下冰川设计的，虽然已经服役三、四十年，但经过多次改造，每年都要经过严格的检查维修，而且设计的车速不能超出每小时40公里。

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RCI with Paige Parsons • CBC News

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