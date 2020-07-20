加拿大政府囤积注射器等物资只待新冠疫苗

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虽然现在还不知道COVID-19病毒肺炎疫苗什么时候能够通过测试关、被批准投入使用，但加拿大联邦政府已积极准备在全国范围内大面积展开新冠病毒疫苗接种工作，已下单订购疫苗注射时需要的一次性注射器、酒精棉和胶条。

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而且加拿大联邦政府定购的数量是7520万套一次性注射用品，够每个加拿大人注射两次。

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可以说是万事俱备、只欠东风。只要COVID-19病毒肺炎疫苗一研制成功、并大批量供应市场，加拿大就可以开始疫苗注射工作。

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目前世界上有二十多种COVID-19病毒肺炎疫苗已经进入临床试验阶段，另有140多种疫苗处于早期研制阶段。疫苗领域专家们的预测是，新冠病毒疫苗的大规模投入使用应该是2021年的事情。

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加拿大魁北克省生化制药公司Medicago研制的COVID-19病毒疫苗在7月13日开始第一阶段人体试验，样本人数180人，预计在今年秋季会得到早期人体试验的结果。

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RCI with Mia Rabson • The Canadian Press、CBC News

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