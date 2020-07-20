华为似乎不需要西方国家也能发展5G市场

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在中国和美国政府的双重压力下，加拿大联邦自由党政府仍然迟迟没有在是否准许中国华为公司在加拿大参加5G电讯网络建设的问题做出决定。

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在美国特朗普政府的呼吁下，越来越多的西方国家政府宣布不让华为公司参加本国5G电讯网络的建设。英国政府还改变初衷，从今年年初批准华为公司参建英国5G网络的立场改为现在全面禁止华为公司的立场。

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电讯领域知名杂志Wired magazine重点关注国家安全事务的撰稿人Garrett Graff认为，从开发5G国际市场的角度来说，不管能不能进入西方国家的市场，中国华为公司在亚洲和发展中国家都会成为强有力的角色。

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结果可能是世界按照5G技术分成两大阵营，一方面是亚洲、非洲和拉丁美洲国家的几十亿人口使用中国华为公司的5G电讯网络，而美国、加拿大和欧盟等西方国家则会依靠谷歌、脸书、亚马逊、微软、爱立信和三星公司的技术发展建设发达国家的5G网络。

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Garrett Graff认为，围绕5G技术出现的世界两大阵营实际上反映了美中两个超级大国的对抗和竞争

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