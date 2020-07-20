周末多伦多一些历史人物雕像被泼漆

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加拿大最大城市多伦多市警方周末逮捕了一男两女被指控破坏历史人物雕像的黑命贵Black Lives Matter组织的成员。这些被捕者可能会被罚款5千加元。

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多伦多黑命贵组织已经承认他们对周末向加拿大开国总理麦克唐纳、英王爱德华7世、安大略省教育家瑞尔森的雕像泼了油漆。

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星期六上午Black Lives Matter在多伦多组织了集会和示威游行。随后发生了向历史人物雕像泼漆的事件。在警方拘捕了涉嫌破坏历史人物雕像的三名黑命贵组织成员后，黑人维权人士在多伦多第52警察分局外面举行了示威。

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多伦多黑人维权人士除了要求警方立即释放被拘捕的黑命贵组织成员之外，还要求安大略省和多伦多政府停止给警队的拨款，把原来给警察部门的钱用于社区建设和建立不伤害黑人、土著人的急救服务系统。

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RCI with Muriel Draaisma • CBC News

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