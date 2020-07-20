加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年7月20日，星期一，墨西哥城大教堂，字母X标记了人们不应该坐的地方，目的是在新冠状病毒的传播中制造社会距离。一周前，天主教会开始在首都逐步重新开放教堂，并于周一再次开始弥撒。(AP Photo/Fernando Llano)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada