Letter X's mark spots where people should not sit, to create social distancing amid the spread of the new coronavirus, at the Cathedral in Mexico City, Monday, July 20, 2020. The Catholic church began a gradual reopening of its churches one week ago in the capital, and on Monday started celebrating Mass again. (AP Photo/Fernando Llano)

墨西哥城大教堂，字母X标记了人们不应该坐的地方

作者 Radio Canada International |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月20日（星期一）14:49

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年7月20日，星期一，墨西哥城大教堂，字母X标记了人们不应该坐的地方，目的是在新冠状病毒的传播中制造社会距离。一周前，天主教会开始在首都逐步重新开放教堂，并于周一再次开始弥撒。(AP Photo/Fernando Llano)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者