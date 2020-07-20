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2020年7月19日，星期日，巴基斯坦卡拉奇郊区，一名小贩在为即将到来的穆斯林宰牲节而设立的牛市上卸下一头公牛。宰牲节，最重要的伊斯兰节日，标志着先知易卜拉欣牺牲了他的儿子。(AP Photo/Fareed Khan)

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