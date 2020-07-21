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2020年7月20日，一架从加拿大温哥华国际机场飞往多伦多的喷气式飞机经过位于不列颠哥伦比亚三角洲的弗雷泽河上的漂浮房屋，近地小彗星也出现在夜空中。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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