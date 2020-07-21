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2020年7月21日，星期二，人们走过美国纽约证券交易所，华尔街股市周二早盘普遍上涨。欧洲领导人聚集在一起，就一项价值逾2万亿美元的预算和冠状病毒救助基金达成一致。 (AP Photo/Mark Lennihan)

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