修改企业薪酬补贴项目：加拿大众议院通过法案

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加拿大众议院星期二（7月21日）下午通过了关于修改企业薪酬补贴项目和发放残疾人津贴的C-20法案。

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根据该法案，企业薪酬补贴将发放到今年年底，有更多的企业有资格领取。这个补贴项目将被并入联邦经济刺激计划，由加拿大经贸委员会负责。另外，将有更多残疾人有资格领取600加元的一次性疫情津贴。

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修改前的企业薪酬补贴项目面向收入因疫情减少30%或更多的企业，支付75%的员工工资，上限为每星期847加元。修改后的项目按照企业所受损失支付补贴，亏损最严重的企业获得的补贴比过去的上限增加了25%。

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执政党自由党在议会是少数党。但是由于魁北克党团一早宣布支持该法案，因此今天法案通过在人们意料之中。

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另外，今天各党议员一致同意让众议院公共安全与国家安全委员会和加中关系特别委员会重新开始工作。因受疫情影响，加中关系特别委员会自三月以来处于停顿状态。

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（CBC News, CP）

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