加拿大人开心本地度假，公园沙滩挤满人

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新冠疫情使加拿大人不得不修改今年夏天的度假计划，许多人取消了前往欧洲或美国的旅行，选择在本地的一些避暑地点休假。

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当地游客大增

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在安大略省，位于爱德华王子县 Prince Edward County 的省立公园 Le Parc Provincial Sandbanks 一直是大受当地人喜欢的度假地。

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随着安大略省解封进入了第三阶段，很多人来到这个省立公园享受夏日。

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来自多伦多郊区的一位母亲 Kendal Gemmiti 说：

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自从 5月12日以来，这还是孩子们第一次出来，我们选择这个地方，是因为这里可以露天进行很多活动，这样我们比较放心。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kendal Gemmiti 一家和一位朋友的一家人，一起在 Sandbanks 公园进行户外活动，还准备参观这里的葡萄园。

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延长旅游季节

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旅游业是该地区主要的经济动力之一。

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爱德华王子县商会 （Chambre de commerce du comté de Prince Edward ）表示，估计今年的旅游季会延续更长的时间，一直到深秋。

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商会成员海伦·勒布朗（Hélène LeBlanc）说，大家都在家里被 “关” 了好几个月，现在刚刚能出来，估计旅游季会延长。

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她说：

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安大略省进入了解封的第三阶段，来自多伦多、渥太华和蒙特利尔的游客会增多，这三个城市一直是我们这个地区的三大旅游客源。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地的企业家凯瑟琳·朗格卢瓦（Catherine Langlois）也表示很有信心，她也认为在 7 月和 8 月的高峰季节过去后，今年秋天会继续有游客源源不断地来到这里。

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（Radio-Canada）

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