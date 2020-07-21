加拿大影视局准备优先雇佣少数族裔

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在外界的压力下，加拿大联邦政府下属的国营机构加拿大影视局Telefilm Canada推出促进多元化的项目。

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这个项目被称作“平等代表计划”Equity and Representation Action Plan，目的是让加拿大的影视业更具有包容性，特别是宏扬有色人种少数族裔等弱势群体的声音。

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比如，加拿大影视局将为黑人、土著人和有色人种少数族裔设立四个新职位，其中有两个职位在影视项目资助部门、一个在商务开发部门、一个在高级管理部门。

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加拿大影视局承诺，到2023年时其新招聘雇员中将有至少一半来自原本缺乏代表性的弱势群体；新招聘的管理层人员中将有至少30%来自弱势群体。

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加拿大影视局的任务是通过选择和资助有前途的加拿大电影和电视项目的方式、推进加拿大影视行业的发展。

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加拿大影视局的资金来自联邦政府的拨款。

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