加拿大零售额 5 月强劲反弹18.7％，6月涨幅可能更高

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继 3 月和 4 月出现历史性下跌后，加拿大的零售业 在5 月份大幅反弹，几乎找补回了疫情期间的全部损失。

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加拿大统计局星期二（7月21日）报告说，5 月的零售额比 4 月份的低点增加了接近 420 亿加元，增幅达到 18.7％。

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统计局说，在其跟踪的 11 个领域中，10 个领域的销售在5 月出现增长，唯一一个没增长的领域是食品，因为疫情封锁期间食品店生意兴隆，不少人多买食品，随着限制逐渐放开，食品的销售在回归正常，5月食品销售额比 4 月份少了2％。

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汽车业零售额暴增 66%

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零售额大增的领头羊是汽车。

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汽车和汽车零件的销售 3 个月来首次增长，5 月的零售额比 4 月大增了 66％。

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其他商店的表现则更好，服装店的零售额暴增 92％，体育和休闲用品、书和音乐产品零售飙升 101％，家具家居装饰品销售增长 58.6％。

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由于人们重新开始开车上路，加油站的汽油零售额也比 4 月份增长了 17％。

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魁北克省零售增幅全国领先

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加拿大各省份 5 月份的销售额都出现增长。

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魁北克省 5 月的零售增幅为全国最高，达到 33% ，纽芬兰省和曼尼托巴省排名第二和第三，增幅分别为 26 和 24%。

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倒数第一和第二是BC省和安大略省，零售额增幅分别为 12% 和142％。

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网购比去年同期翻一倍以上

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新冠疫情导致喜欢逛商店的加拿大人不得不加速转为网上购物。

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加拿大 5 月份的网上销售额为38 亿加元，比去年5月份的网购水平足足增长了 112％，而且这个数字并不包括加拿大人在亚马逊等美国网上平台的购物额。

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加拿大统计局说，现在网上商品零售额占到加拿大总体零售额的 8％。

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6 月反弹幅度会更大

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加拿大统计局还表​​示，初步数据显示，6月份的反弹幅度更大，因为目前的数字表明 6月的零售额将增长大约 25％。

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蒙特利尔银行（BMO）的经济学家本杰明·里茨斯（ Benjamin Reitzes）说：

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封闭阶段人们的购物需求被压制，政府又提供了各种支持收入补贴，这些都提振了家庭的支出，所以零售销售正在强劲反弹。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但他接着说：

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尽管目前看起来零售活动已接近疫情之前的水平，但疫情继续给许多行业带来压力，预计整体上经济将经历更长的复苏阶段。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

道明银行（TD Bank）的经济学家克塞尼亚•布什梅涅娃（Ksenia Bushmeneva）表示，5 月份的销售反弹显然令人鼓舞，但现在说加拿大遭受重创的零售业已经走出困境还为时过早。

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她说：

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零售业的前景取决于疫情如何发展，越来越多的经济活动在重启，这给零售商和购物者带来了福音，但同时也带来了风险，人与人的接触增加有可能导致病例回升，从而使政府不得不再度采取限制行动。

加元走高

加拿大统计局 5 月份的零售数据出来后，加元开始回升，星期二 13 点左右，加元/美元涨了 0.7%，现在 1 加元兑换 74.38 美分。

（CBC）

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