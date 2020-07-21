北京市民戴着口罩参加广场舞活动，北京宣布控制了最近的疫情后降低了警戒级别

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2020年7月21日，周二，北京市民戴着口罩参加广场舞活动。尽管世界各国政府都在关注更严厉的措施来对抗冠状病毒的传播，但北京在控制了最近的疫情后降低了警戒级别。(AP Photo/Ng Han Guan)

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