疫情下加拿大统计局准备无接触人口普查

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尽管有COVID-19病毒肺炎疫情的威胁，加拿大统计局仍然准备按照原来预定的时间表在2021年5月11日进行人口普查。

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不过，加拿大统计局表示会遵照卫生机构的防疫指导原则，采取措施确保加拿大民众和人口普查工作人员的健康；为此会修改传统的人口普查方式、搞“无接触人口普查”。

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在必须与人口普查对象面对面索取信息时，人口普查人员会佩戴口罩等防护用品、并保持社交距离。

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根据以往加拿大人口普查的做法，90%在加拿大居住的人只需填写邮寄的人口普查表或上网填写人口普查表，只有10%在加拿大居住的人会遇到人口普查员上门询问和填写有关资料的情况。

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有报道说，2021年加拿大人口普查可能会搜集疫情下人们在家上班或者由于疫情而待业的情况。

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另外一些人口普查的问题反映了社会潮流的变化。比如，在性别问题上把原来的一个问题变成了两个。一个是问出生登记文件上标示的性别，一个是问现在官方证件上标示的性别，以涵盖接受变性手术的情况。

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再比如，新人口普查表上的一个问题是采用何种交通方式上下班。加拿大统计局希望了解有多少加拿大人开私家车上下班、有多少人乘坐公共交通工具上下班的情况。

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RCI with Mia Rabson • The Canadian Press、CBC News

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