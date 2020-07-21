疫情下沃尔玛投资加拿大连锁店增加自我服务

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沃尔玛加拿大分公司计划在今后5年内拿出35亿加元巨额资金改善一百五十个商店的服务设施、推出手机付款系统、新建两个配送中心、加强网上销售服务、在加拿大70%的连锁店推出顾客不进商店提取订购商品的服务，等等。

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这些投资不但会与时俱进地改善顾客服务，而且有助于满足COVID-19病毒肺炎疫情下保持社交距离的防疫需要、让顾客可以放心地在沃尔玛商店购物。

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沃尔玛公司准备在加拿大新建的两个商品配送中心一个在太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省的Surrey市，一个在加拿大东部安大略省多伦多市郊区Vaughan市。

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沃尔玛加拿大分公司指出，今后几年里在加拿大大量投资用于商店的更新改建能为加拿大许多地区提供就业机会。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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