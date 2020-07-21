确诊后出门游荡：爱德华王子岛男子因违反自我隔离规定被拘留并被罚款

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大最小省份爱德华王子岛的检控官说，一名22岁的男子在确诊感染新冠病毒后拒不遵守自我隔离规定，现被拘留并被指控妨害公众安全与健康和威胁他人的罪名。另外，根据该省的公共卫生法，他还将被处以1000加元的罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个名叫桑吉拉（Javan Mizero Nsangira）的男子在上星期三被送到一个度假地。这里是爱岛省政府为外国临时工等没有地方进行隔离的确诊者提供的隔离地点。两天后的早上，皇家骑警接到度假地打来的电话，称桑吉拉不遵守隔离规定。警察在门外的草坪上找到了他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一名警察在逮捕桑吉拉时与他近距离接触，需要进行隔离并做病毒检测。所幸检测结果为阴性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

桑吉拉昨天已通过电话第一次出庭。下一次出庭定在7月30日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱德华王子岛地处加东一隅，疫情轻微，目前全岛仅有三名新冠肺炎患者。但是自三月以来已有34人被处以千元罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Shane Ross）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada