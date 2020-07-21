解封后感染率回升，加拿大疫情是否会重蹈美国覆辙？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二（7月21日），安大略省新增203起病例，是三周以来最多的一天，而且超过一半患者（57%）的年龄在39岁以下。阿尔伯塔省目前有1100多名患者，是自5月12日以来最多的。几个新冠疫情大省在解封后感染率都有所回升，加拿大是否正朝着美国疫情发展的方向飞奔而去？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省在重新开放酒吧后发生数起群聚性感染。最大城市蒙特利尔的病毒检测阳性率从1%上升到3%。省政府不得不调整规定，把酒吧关门时间从凌晨3点改为凌晨1点，规定顾客人数不得超过五成，并增加了警察巡查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省和BC省的酒吧和夜店也发生了群聚性感染。刚刚进入解封第三期的安大略省则发生了家庭聚会引起的感染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦吉尔大学医学院的传染病专家马修.奥顿（Matthew Oughton）医生形容说，我们现在就像坐在一片干透了的森林里，四处都是潜在的起火点。如果只有一两处冒火星，你还来得及扑灭。但是如果上百个地方同时烧起来，火情就控制不住了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省首席公共卫生官：对解封后的疫情控制有信心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省首席公共卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）最近在接受CBC记者采访时说，该省决定重开酒吧时，她焦虑到失眠，但是她现在对解封后的疫情控制有了信心。她说，该省解封一个多月，并未发生大规模的群聚性感染。有关的政策一开始不够完善，需要作出调整。但是总的来说，现在的防疫措施可以让人们有限度地恢复社交生活。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在温哥华的夜店发生群聚性感染后，有些人呼吁重新关闭餐饮娱乐场所，但是亨利认为，把大家一直关在家里是行不通的。餐饮娱乐场所不开门，地下聚会就会越来越多，疫情更难控制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大和美国的不同

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国的一些州就是在解封后感染率飙升。目前美国有33个州的病毒检测阳性率超出世界卫生组织规定的5%以下的标准。其中亚利桑那州在5月11日重开餐馆和酒吧时，病毒检测阳性率在6%左右，目前这个比例已超过26%。弗罗里达州在6月5日重开酒吧之前的5%病毒检测阳性率目前已上升到接近20%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是这些州和加拿大的不同之处在于，它们在决定重开餐饮娱乐场所时，病毒检测阳性率比加拿大高得多。这个比例是公共卫生部门评估疫情的重要标准。自疫情开始以来，加拿大有330多万人做了病毒检测，平均阳性率最高在3%上下。在魁北克省，即使酒吧重开造成蒙特利尔市的阳性率最近从1%上升到3%， 全省的平均阳性率也不过是1.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥顿说，美国没有控制住第一波疫情就匆忙解禁。因此现在那里的疫情不是第二波，而是第一波的延续。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈佛医学院的公共卫生专家埃布拉.卡兰（Abraar Karan）说，其实美国疾控中心和白宫一开始根据科学标准制定了谨慎的逐步重启政策。如果这些政策后来没有被抛到脑后，美国现在病例飙升的局面可能可以避免。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这就引出了美国和加拿大的另一个不同之处：对抗疫政策的政治阻力。一方面，美国总统特朗普在上述政策出台后不久就在推特上号召”解放XX州”，为解封施压。另一方面，反对社交隔离和戴口罩等规定的示威抗议和公开违抗从未中断。直到上个星期，乔治亚州长还在阻止该州市政当局要求市民戴口罩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是加拿大仍然不能掉以轻心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

正如奥顿所说，干透了的森林里到处都有可能起火。在酒吧、餐馆和其他社交聚会场所更难遵守防疫规定。而且总有人漫不经心。一个蒙特利尔餐馆老板告诉记者，有些顾客进门时不肯用消毒液洗手，或是要求把桌子拼到一起，在被拒绝后拔腿就走，还威胁要给她打一星。另一个餐馆老板说，他眼见一些同行不遵守顾客人数限制规定，不给员工准备足够的口罩。他生气地说，美国有些地方就是这样被重新关闭的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大公共卫生官员要求公众不要松懈，坚持勤洗手和戴口罩，限制聚会人数，避免不同社交圈子的混杂，尽量在户外聚会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News，Adam Miller，Alexander Panetta，Bethany Lindsay）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada