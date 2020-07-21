加拿大外籍劳工抱怨居住条件差难防疫

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在加拿大的外籍工人发生COVID-19病毒肺炎群体感染的问题已经被媒体多次报道，容易发生外籍工人新冠病毒群体感染的似乎主要是水果、蔬菜农场和肉食品加工厂。前者常见的问题是外籍工人的居住环境拥挤，而后者常见的问题是工作环境拥挤。

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在加拿大不列颠哥伦比亚省Oliver地区一个名叫Krazy Cherry Fruit的樱桃农场工作的外籍工人则抱怨说，他们的工作和居住条件都很拥挤，这促成了COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥。

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在Krazy Cherry Fruit樱桃农场有4个人确诊感染新冠病毒后（2人是外籍工人，2人是农场主的家人），当地卫生机构在7月13日发出隔离令，下令该农场的36名外籍工人和9名当地人不得离开农场，但可以继续在农场里工作。

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Krazy Cherry Fruit农场一位感染COVID-19病毒肺炎而应该隔离的外籍工人告诉加拿大广播公司记者说，在工作时不可能与其他工人保持距离，因为在农场包装生产线工作时是人挨人地一起工作。

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这位感染新冠病毒的外籍工人说，当他COVID-19病毒阳性的确诊消息被通知给农场老板后，老板没好气地让他从宿舍搬出来到一个货柜里暂时居住；直到第二天当地卫生机构的一位官员介入，才把他安排到附近一个汽车旅馆暂住。

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Krazy Cherry Fruit樱桃农场的一位不愿透露姓名的外籍工人拍摄了一段有关他们居住环境的短视频交给加拿大广播公司。该视频显示没有染役的外籍工人与一位感染COVID-19病毒肺炎外籍工人不久前用过的床铺只有一米的距离，根本就不符合保持社交距离的防疫要求。

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该视频显示，所谓隔开的几个宿舍之间的墙壁并不连贯，有的地方只是用帘子挂起来就算是隔断了。

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该视频还显示，宿舍里的冰箱几乎是空的。外籍工人们在有禁令不得离开农场的情况下，要求农场老板找人代为购买超市食品，并把采购清单交了上去。但几天时间过去了，没有任何食品被送来。

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但Krazy Cherry Fruit樱桃农场经理Harman Bahniwal的说法是，食品被按时送进外籍工人宿舍，没有收到有食品短缺问题的抱怨。

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RCI with Karin Larsen • CBC News、CBC News

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