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2020年7月22日，星期三，人们走过蒙特利尔老城。在COVID-19大流行的经济影响下，一个商业团体联盟呼吁各级政府采取“紧急行动”来拯救服务行业。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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