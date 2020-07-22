加拿大总督和其助理被指责凌霸政府雇员

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一些没有透露姓名的加拿大总督府雇员和已经辞职的前雇员告诉加拿大广播公司记者说，在Julie Payette就任总督以来，总督府的工作环境就不断恶化、被凌霸式气氛毒化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

黑名单前三名

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大全国发行的英语时政周刊Maclean杂志报道说，根据联邦政府雇员的工作满意度调查，加拿大总督府位居联邦政府各个部门中凌霸骚扰问题最严重的三个部门中的一个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在四个月的时间里，有四十多名在总督府工作的雇员报告说他们是总督Julie Payette或其秘书Assunta Di Lorenzo凌霸行为的受害者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

好友成总督秘书

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Assunta Di Lorenzo是总督Julie Payette的多年好友，职业是律师。由于缺乏总督府工作经验，有关部门不得不为她新设立一个“秘书助理”的职位，找了一位职业政府官员帮助她干总督秘书的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Julie Payette在2017年被自由党政府总理特鲁多任命为代表加拿大礼仪上的国家元首英国女王的加拿大总督。其任期如果不被延长的话将在2022年10月份结束。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以高智商为傲

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大第二大城市蒙特利尔出生的Julie Payette是加拿大航天领域的佼佼者。她两次做为宇航员进入太空、是计算机工程师、飞机驾驶员、科学家、音乐人、和公司高管。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者与十几位对总督府工作情况有第一手了解的人士进行了沟通，这些人士担心如果实名出现在报道中会受到打击迫害、危及他们的工作和前途，所以提出在匿名的前提下才能接受加拿大广播公司记者的采访。这些人中有不少是总督府的现职雇员，其他则是已经选择离职的总督府前雇员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些人告诉加拿大广播公司记者说，Julie Payette自恋、自大、看不起手下的雇员。她一当上总督就常常拿太阳系有多少行星、每个离地球的距离有多少公里这样的题目当众考问手下雇员；似乎是在不断提醒人们她自己是多么的高智商，而手下的工作人员是多么的无知。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抱怨工作太多

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但实际上Julie Payette当上总督后就不断抱怨总督的工作太繁重、要求减少工作量。在乘飞机工作旅行时更是拿身边工作人员当撒气筒，频繁抱怨旅行日程安排让她太累、吃不好、休息不好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些爆料者说，一些雇员被总督Julie Payette当众高声辱骂后或者在走廊里哭泣、或者躲进自己的汽车里痛哭，或者是干脆辞职。在Julie Payette入主总督府以后，总督府很快从原来受政府雇员喜爱的美差变成了让人谈之色变的恶差。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不少在总督府工作的雇员选择辞职或者是寻找调任别的政府部门工作的机会。比如，在COVID-19病毒肺炎疫情开始以来，总督府公关部门已经有4名成员选择离职，第五人将在本星期离职，另有两人则请了无薪长假。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辩护声音

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但也有总督府雇员为总督Julie Payette辩护说，她与以往总督不同之处是干事情高标准严要求，而且事事亲历亲为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总督Julie Payette的新闻秘书说，总督府的人事部门没有收到过有关凌霸行为的抱怨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家看法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卡尔顿大学副教授Philippe Lagassé是研究英国君主立宪民主制度的专家，他认为让加拿大总督府更加开放透明是对加拿大民主制度有益的事情，加拿大联邦政府总理特鲁多有责任确保总督府的运转顺畅。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with Ashley Burke, Kristen Everson • CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关文章：

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada