汽油价回升，加拿大通胀率 6 月份回到正值：0.7%

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在连续两个月为负值之后，加拿大的年通货膨胀率在 6 月份重新回到正值，为 0.7％。

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新冠疫情爆发后，加拿大通胀率在 4 月份降到 -0.2%，5 月份降到 – 0.4％，出现自 2009 年 9 月以来首次负值。

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加拿大统计局星期三（7月22日）报告说，6 月的消费物价指数比去年 6 月上涨了 0.7％，比 5 月增加了 0.8％。

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汽油、食品、住房成本上涨

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最新数据显示，随着疫情限制的解封，6 月加拿大的汽油、食品和住房的价格都出现明显上涨。

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汽油价格在暴跌后回升，比 5 月高了 11％，从而推动了通胀率的涨势。

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住房成本 6 月比 5 月高了0.5％，食品价格的月增幅为 0.3％，但年增幅则达到 2.7%。

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服装价格在 6 月份也比 5 月贵了 1％，弥补了一个月前的跌幅。

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统计局还报告说，在人口最多的安大略省，电力成本 6 月比 5 月上涨了 17％，为 2003 年以来最高的单月增幅。

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央行两年内不会提升借贷成本

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新出来的通胀率好于大多数人的预期，若通胀率持续为负值，则通货紧缩的风险增加，现在人们的这一担忧有所减轻。

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但经济学家们预测，通胀率要恢复到 2％ 左右的正常水平还需要很长时间，因为需求疲软限制了公司提升价格的能力，经济复苏还有很长一段路要走。

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通胀前景的疲软，已经促使加拿大央行 – 加拿大银行（Bank of Canada）在本月早些时候表示，至少在两年内不会提升借贷成本。

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新斯科舍省银行（Bank of Nova Scotia）的副首席经济学家布雷特•豪斯（Brett House）在一封电子邮件中表示：我们仍然认为，在 2020 年底前，核心通胀率将进一步软化。

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加拿大统计局发布了通胀率数据后，加元略有上升，在北美东部时间 12 点，加元兑美元的汇率为 1 加元兑换 74.55 美分。

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（RCI）

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