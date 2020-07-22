埃德蒙顿橄榄球队决定弃用爱斯基摩人队名

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加拿大橄榄球联盟旗下的埃德蒙顿俱乐部队星期二宣布停止使用“爱斯基摩人” Eskimo的队名和队标，开始寻找新队名和新队标的程序。

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在找到新队名之前将暂时使用EE Football Team和Edmonton Football Team的名字。

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爱斯基摩人是欧洲殖民者对因纽特人的称呼，近年来被认为是歧视性名称。要求埃德蒙顿橄榄球俱乐部队停止使用爱斯基摩人作为队名的呼声越来越高。

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埃德蒙顿橄榄球队董事长Janice Agrios星期二在记者招待会上表示，一年前还支持继续使用已有七十多年历史的原队名的人，现在已经感觉爱斯基摩人这个队名让人感到不那么舒服。随着社会变化的迅速发生，著名机构改变原有名称的事情正在世界范围内发生。

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一个星期前，美国华盛顿橄榄球俱乐部队宣布停止使用被认为有歧视土著印第安人色彩的队名Redskins。

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因纽特社团领袖Natan Obed对埃德蒙顿橄榄球俱乐部队停止使用爱斯基摩人队名表示欢迎，指出因纽特人是民族名称、不应该是球队的吉祥物或绰号。

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