雇员对回办公室热情不高，魁省说在家工作仍是首选

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魁北克省从 7 月 18 日起，允许最多不超过25％的员工返回办公场所，不过，蒙特利尔市中心的办公大楼现在仍然是空空荡荡，大家似乎没有返回办公室的 “热情”。

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加拿大广播公司报道说，在位于 Saint-Laurent 大道的移民局办公楼，尽管一切卫生措施准备就绪，但办公室都是空的。

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Complexe Desjardins 办公楼也是同样情况, 这个大楼通常有大约 6,000 人工作，现在只有 150 人返回了办公室，其他人还是在家工作。

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在旁边的魁北克水电局 Hydro-Québec 的总部大楼，也是空无一人，水电局的员工们要到 9 月才会逐步返回办公室。

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加拿大广播公司报道说，魁北克省政府呼吁有条件远程办公的人继续在家工作。

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不过，市中心的商家们在迫切希望市中心的办公大楼恢复 “人气”，以重振市中心的经济。

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渐进、混合的过程

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魁北克省政府机构 Le Conseil du patronat du Québec 认为，雇员们返回办公场所将会是一个 “渐进” 和 “混合” 的过程，也就是说，有些工作可以继续在家里完成，有些工作将在办公室完成。

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Le Conseil du patronat du Québec 的主席 Karl Blackburn 说，自从疫情爆发以来，事实证明，远程办公在技​​术上是可行的，人们能够在家里完成全职工作，但是，并不是每个人都能在家里全职工作，有的是因为家里有孩子，太吵，还有的是因为家里房子太小、空间不够等等。

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（Radio-Canada）

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