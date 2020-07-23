加拿大保守党：财长莫尔诺严重利益冲突应辞职

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加拿大联邦议会官方反对党保守党要求自由党政府财政部长莫尔诺引咎辞职。

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加拿大联邦自由党政府财政部长莫尔诺在议会财政委员会作证时承认，他2017年接受慈善组织WE的邀请与家人海外旅行时本来应该自行支付近10万加元的费用自己只支付了5万2千加元，剩下的4万1千3百66加元他在星期三出席作证会前才签发了付款支票。

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莫尔诺对没有及时支付全部旅行费用的解释是，当时以为自己已经支付了所有的旅行费用，只是最近几天复审这次旅行开支时才发现还有4万多加元没有支付。

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自由党政府财政部长莫尔诺虽然承认没有及时支付所有与WE慈善组织相关的旅行费用是个错误，但强调这不是有意为之，而是粗心大意之举。

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莫尔诺还披露，他和家人在2018年4月和今年6月两次向慈善组织WE捐款共10万加元，以帮助加拿大和肯尼亚需要帮助的学生。

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联邦议会保守党资深议员、财政事务发言人Pierre Poilievre指出，作为联邦政府掌控经济大权的财政部长，他先是接受慈善组织WE提供的拉美国家厄瓜多尔和非洲国家肯尼亚的豪华游，随后利用COVID-19病毒肺炎疫情中政府拨出巨额资金救助加拿大人的机会，把9亿多加元联邦政府资助学生义工项目的合同在没有竞标的情况下交给与自己家庭有说不清、道不明关系的慈善组织WE，只是在最后不得已的情况下才承认自己有4万多加元的旅行费用没有退赔，这是明显的利益冲突问题，应该引咎辞职。

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RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

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