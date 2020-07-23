加拿大军队总参谋长乔纳森.文斯宣布退役

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加拿大军队总参谋长乔纳森.文斯（Jonathan Vance）星期四（7月23日）在推特上发表一封致全军将士的公开信，宣布自己已向总督、总理和国防部长递交辞呈，将在政府任命新的总参谋长后退役。

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文斯今年56岁，2015年由前总理哈珀任命，是在任时间最长的加拿大总参谋长之一。他在军中度过39年，多次参加国外维和行动，曾两次担任阿富汗军事行动指挥官。北约此前有意请他在下一年接任北约军事委员会主席，他自己也对这个职位有兴趣。但是加拿大政府上个星期正式拒绝提名。

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他在接受CBC采访时表示，除了好好睡一觉和陪伴家人，他目前没有别的退役生活计划。但是他已经知道自己不会做的事：写回忆录和对国防事务指手画脚。

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（CBC News, Murray Brewster）

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