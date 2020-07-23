Motorists take part in a caravan protest in front of Senator John Kennedy's office at the Hale Boggs Federal Building asking for the extension of the $600 in unemployment benefits to people out of work because of the coronavirus in New Orleans, La. Wednesday, July 22, 2020. (Max Becherer/The Advocate via AP)

开车的人们在美国参议员约翰·肯尼迪位于黑尔·博格斯联邦大厦的办公室前参加了一场抗议活动

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年7月23日（星期四）12:30

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2020年7月22日，星期三，开车的人们在美国参议员约翰·肯尼迪位于黑尔·博格斯联邦大厦的办公室前参加了一场抗议活动，要求将600美元的失业救济金发放给因冠状病毒而失业的人。(Max Becherer/The Advocate via AP)

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