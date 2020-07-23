疫情期间在家工作的员工有可能获得税务减免

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由于 COVID-19 疫情，在家工作的加拿大人有可能有资格申请纳税减免，税务专家们在呼吁政府明确有关疫情间 “在家办公” 的规定。

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在家工作时间超过 50%

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会计师事务所 Grant Thornton的合伙人阿曼多·米尼奇奇（Armando Minicucci）表示，由于疫情带来的变化，有资格申请在家办公纳税减免额的加拿大人预计今年会大幅度增加。

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根据加拿大税务局（CRA）的规定，在家工作时间超过 50％ 的雇员有资格申请一定的税务减免，这指的是家庭开支（如水电费、清洁费和租金等）的一部分可被用来算作工作开支减税。

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许多公司企业从三月中下旬开始让雇员在家工作，如果持续到秋季，则很多人达到了这一标准。

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需要雇主证明

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在疫情之前，在家办公的人要申请纳税减免，需要获得雇主的证明。

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当前的规定要求雇主必须填写表格 T2200，证明雇员在家工作是必须的条件，没有这个表格，申请将被拒绝。

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不过，这是疫情前的规定，今年的规定是否有变化现在还不清楚，税务专家们在呼吁政府予以澄清。

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疫情导致雇员远程办公

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今年 3 月疫情爆发后，政府公共卫生部门敦促加拿大人呆在家里不要出门，政府发出了关闭非必要企业的指令，全国各地的雇主都让可以远程工作的雇员在家里办公。

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根据加拿大统计局 6 月的劳动力调查，到 4 月中旬，有 330 万加拿大人离开了常规工作场所，改为在家工作。

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根据加拿大税务局（CRA）的数据，2018 年，共有 174,210 名加拿大人获得了在家办公的报税减免，平均每人获纳税减免 1,561 加元。

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(CBC)

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