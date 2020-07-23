阿尔伯塔省的新冠病例突然大增,卡尔加里最多

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阿尔伯塔省这两个星期情况比较 “糟糕”，根据联邦政府汇总的数据，从7月7日至21日，阿尔伯塔省的人均新增病例为全国最多。

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阿尔伯塔省现在的人均 “活跃病例” （active cases） 也成为全国最高，而且住院率正在上升，仅次于魁北克省。

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阿尔伯塔省有 5 个卫生局管辖区，疫情以来这 5 个地区首次同时出现了大量新病例。

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卡尔加里增加最多

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增幅最大的是卡尔加里（Calgary）地区，阿尔伯塔省一半的新增病例在卡尔加里地区。

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这个星期，卡尔加里市议会投票通过了一个新规定，从8月1日开始，室内的所有公共场所人们必须戴上口罩或面罩。

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埃德蒙顿市议会星期四（7月23日）也将举行一个紧急会议，讨论审议是否应该通过类似的规定。

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人们质疑省政府行动不够

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但是，上述措施都是市一级政府做出的决定，人们开始质疑为什么阿省政府还没有更多的 “动静”。

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阿尔伯塔省省长杰森·肯尼 （ Jason Kenney ）本周二在新闻发布会上说，我们都应该非常关注最近病例增加的情况，但他同时宣布了9月份学生重返课堂的计划，这个计划里并没有提到班级人数的限制，也没有强制性口罩措施。

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截止到本周四（7月23日），阿尔伯塔省共有9861个累计病例，1251个 “活跃病例”，174人死亡。

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（CBC）

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