BC省加严对酒吧餐馆的卫生管理规定，温哥华市长违规被拍

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加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）宣布对酒吧、餐馆和夜总会增加了新的卫生指南。

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上个周末以来，BC 省新增病例大增，从上周五到本周一出现了102个新增病例，周二新增了30例，周二又出现了34例，从而使累计感染总数达到3,362例。

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但自 7 月 13 日以来，BC 省一直没有出现死亡病例。

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BC 省首席卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生说，新增病例大部分与人们的聚会、派对有关。

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餐桌人数最多 6 人

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亨利医生宣布，新的卫生措施将要求餐厅、酒吧和夜总会中的所有顾客就座，不得提供酒类自助服务，而且舞池将关闭。

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她还再次强调了省政府之前已经宣布的规定，即餐馆、酒吧里每张桌子的顾客人数不得超过 6人，桌子间必须保持间距或设有屏障，而且顾客们不能两张桌子并到一起，不能在餐桌间穿来穿去，不能有任何会给餐馆员工带来健康风险的行动。

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省政府还说将采取措施来减少排队和聚会的现象，新措施的详细信息将很快在网上发布。

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温哥华市长违规被拍

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上个星期，温哥华市长肯尼迪·斯图尔特（Kennedy Stewart）与 ７个人一起在温哥华西区的一个餐馆吃饭，违反了一桌最多 ６人的公共卫生指令，结果被人拍下照片。

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这张于 7月 15日拍摄的照片显示，当时斯图尔特与其他人坐在餐馆露台上两张并在一起的桌子旁，桌旁共有 ８人。

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在被投诉后，斯图尔特通过办公室发表了一份声明，他解释说，当时他和妻子与家人一起在外面用餐，先是 ６个人，后来来了更多的家庭成员，当意识到已经超出了每桌 ６人的上限时，大家后来就分开了。

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他承认，很 “容易犯错误”。

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BC 省曲线有所上升

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在星期三的新闻发布会上，邦妮·亨利医生还与卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）一起发布了最新统计数据。

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自疫情爆发以来，BC 全省 COVID-19累计感染人数为 3,362 人，目前有 285 人尚未痊愈，其中 17人在住院， 3人在接受重症监护。

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COVID-19 到目前为止在不列颠哥伦比亚省总共夺走了 189人的生命。

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BC 省卫生官邦妮·亨利医生说：

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BC 省的 COVID-19 曲线在呈上升趋势，我们不希望看到曲线的上升。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada，CBC）

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