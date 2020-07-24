加拿大政府对总督府雇员受凌霸问题进行调查

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府枢密院办公室Privy Council Office (PCO)证实，将立即聘用独立调查机构开始对总督府雇员抱怨的工作场所凌霸和骚扰问题进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

枢密院办公室发言人Stéphane Shank表示，任何职业工作场所都不能容忍骚扰员工的问题，加拿大政府部门要优先处理并预防的问题之一就是工作场所对雇员的骚扰问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理办公室新闻发言人Alex Wellstead通过电子邮件表示，总理特鲁多对总督府雇员工作环境的问题非常重视，工作场所的骚扰行为在任何情况下都是不能接受的，

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本星期，加拿大广播公司记者发表调查报道说，一些在加拿大总督府工作的现职雇员和前雇员指责总督Julie Payette和她的长期好友、被任命为总督秘书的Assunta Di Lorenzo，说她们经常当众辱骂手下雇员，骂他们又懒又蠢，让总督府的工作环境变得毒化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总督Julie Payette发表声明说，欢迎枢密院启动的这一调查，说她对媒体有关总督府工作环境存在凌霸问题的报道非常关切，她会尽全力确保总督府雇员能够有健康和安全的工作环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ashley Burke, Ryan Patrick Jones • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada