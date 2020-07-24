卡尔加里 42个新冠病例和一个健身房有关

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在卡尔加里市，目前有 42 个 COVID-19 新增病例已经确认与市中心的一个自行车健身俱乐部有关。

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根据阿尔伯塔省卫生局（Alberta Health）的最新数据，在围绕着 RIDE Cycle Club 自行车健身俱乐部爆发的疫情中，目前已经有 42 人确诊。

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7 月 15 日，RIDE Cycle Club 在发现位于市中心的健身房有会员被测试阳性后，立即关闭了这个设施，当时还不清楚有多少人感染。

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从那以后，这个俱乐部的工作人员一直忙着联系在7月6日至13日之间来俱乐部参加了训练班的每个人，告诉他们有感染病毒的风险，应该去做病毒测试。

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到目前为止，其中 42 人已经确诊。

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RIDE Cycle Club 表示，健身房严格遵守了卫生安全规定，包括每部自行车之间保持 3 米间距，对设备频繁清洁和消毒，会员之间保持距离等。

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有越来越多的证明表面，在一个封闭的空间里，即便保持距离和不断消毒，数人一起呆上一定时间，感染的风险仍会大升。

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