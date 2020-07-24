People wearing face masks stand with umbrellas in the rain in Kohima, capital of the northeastern Indian state of Nagaland, Friday, July 24, 2020. With a surge in coronavirus cases in the past few weeks, state governments in India have been ordering focused lockdowns in high-risk areas to slow down the spread of infections. (AP Photo/Yirmiyan Arthur)

印度东北部那加兰邦首府科希马，人们戴着口罩撑着雨伞站在雨中

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发表 2020年7月24日（星期五）11:35

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2020年7月24日，星期五，印度东北部那加兰邦首府科希马，人们戴着口罩撑着雨伞站在雨中。随着冠状病毒病例在过去几周激增，印度各邦政府已下令在高风险地区集中封锁以减缓感染的传播。(AP Photo/Yirmiyan Arthur)

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