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2020年7月24日，星期五，印度东北部那加兰邦首府科希马，人们戴着口罩撑着雨伞站在雨中。随着冠状病毒病例在过去几周激增，印度各邦政府已下令在高风险地区集中封锁以减缓感染的传播。(AP Photo/Yirmiyan Arthur)

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